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Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu Kentte polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 38 bin 500 adet dolu ve boş makaron ile birlikte 38 kilogram tütün ele geçirildi.