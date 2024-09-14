Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

İHA
Emniyet güçleri, suçlularla mücadele etmeye devam ediyor.
Kaçakçılığa göz açtırmayan polis ekipleri, bu kez Afyonkarahisar'da başarlı bir operasyona imza attı.
Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.
1 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler kent merkezindeki bir iş yerine baskın düzenledi.
Baskında aramam yapan ekipler 38 bin 500 adet dolu ve boş makaron ile birlikte 38 kilogram tütün ele geçirdi. Olayın ardından M.Ç., isimli bir şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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