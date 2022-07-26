Afyonkarahisar’da kaçarken kaza yapınca polisler yardım etti

9 yıl hapis cezası ile aranan Ceylan B., polisi görünce otomobili ile kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Ters dönen araçta yaralanan şahsı otomobilin içinden, şüpheliyi kovalayan polis çıkardı.

Afyonkarahisar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Bayraktepe Cami civarında ilginç bir olay yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, polis ekipleri 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme ve sahte kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 yaşındaki Ceylan B. isimli şahsın peşine düştü.

Polisi gören şahıs kaçmaya başladı

Ceylan B.’nin kullandığı 06 BSG 618 plakalı otomobilin Nazmi Saatçi Mahallesi'ndeki İbni Sina Caddesi üzerinde olduğunu belirleyen ekipler, şahsı beklemeye başladı.

Ceylan B., aracının başına gelirken polislerin kendisine yaklaşmaya başladığını fark edince aracına binerek kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca başladı.





Şüpheli kaza yaptı

Trafik ve hız kurallarını hiçe sayarak kaçmaya çalışan Ceylan B., sonrasında ise Bayraktepe Cami civarında aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Şahsa polis yardım etti

Şahsın kaza yaptığını gören polis ekipleri ise hemen olaya müdahale etti. Ekipler, ters dönerek duran otomobilde yaralanan şahsı çıkardı ve ardından da 112 Acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise şüpheliyi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İHA'nın haberine göre; şahsın tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.