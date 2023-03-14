Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Ebru Tekin bıçaklanarak öldürüldü Afyonkarahisar'daki termal tesise tatil için gelen Ebru Tekin, bir süredir birliktelik yaşadığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir süredir birlikte yaşayan K.Ç. ve 31 yaşındaki Ebru Tekin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediyeye bağlı Heybeli Termal Tesisleri'ne konaklamak için geldi.

K.Ç. ile Ebru Tekin arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Teslim oldu

Tartışmanın büyümesiyle K.Ç., bıçakla Tekin'i öldürdü. Daha sonra tesislerden ayrılan K.Ç., Yalvaç'a gelerek polis merkezine teslim oldu.

K.Ç.'nin ifadesi üzerine araştırma yapan ekipler, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçti. Heybeli Termal Tesisleri'ne giden jandarma, Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Soruşturma başlatıldı

Ebru Tekin'in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası morga konuldu. K.Ç.'nin, bir süredir işlerinin kötü gittiği ve bunalımda olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.