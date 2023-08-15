Afyonkarahisar'da kamyonet ile midibüsün çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 33 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Bolvadin yönüne giden M.B. yönetimindeki kamyonet, saat 17.30 sıralarında Suvermez kavşağında tarım işçilerinin taşındığı N.Ç. idaresindeki midibüsle çarpıştı.

Araçlar refüjlere çarparken midibüs sürüklenerek yan yattı.

33 kişi yaralandı

Işık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi ile midibüs sürücüsü ve araçta bulunan 29 tarım işçisi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 22'si Emirdağ Devlet Hastanesi'ne, diğerleri ise Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun bir yönü geçici ulaşıma kapatılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici de kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Valilikten açıklama

Afyonkarahisar Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bolvadin-Emirdağ kara yolunda seyir halinde olan M.B.'nin aracıyla Suvermez kavşağında ışık ihlâli yaparak Yunak-Emirdağ kara yolunda seyir halinde olan N.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı otobüse şoför kısmından çarpması sonucu çift taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada araç sürücüsü ve yandaki 2 yolcu, otobüs şoförü ve otobüsteki 29 yolcu olmak üzere ilk belirlemelere göre 33 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılardan 22'si Emirdağ Devlet Hastanesi'nde, diğerleri ise Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştır" denildi.