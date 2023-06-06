Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

İHA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Afyonkarahisar-Konya karayolu çıkışında A.Ş. idaresindeki otomobil kavşakta H.Y. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet orta refüje çıkıp ardından bir iş yerinin reklam tabelasına çarparak durabildi.

1 kişi can verdi

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.G. hayatını kaybederken her iki araç sürücüsü ile birlikte M.Ç. ve İ.Ş. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.