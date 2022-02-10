Afyonkarahisar’da karbonmonoksit can aldı

Bolvadin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Şener hayatını kaybetti. Eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener ise hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar’ın Boldavin ilçesine bağlı Özburun beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, Selver ve Hasan Hüseyin Şener (74) çiftine ulaşamayan yakınları, çifti ve gelinlerini yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Şener'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Gazdan etkilenen eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Selver Şener ile gelini Döndü Şener'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

YAKINLARI CENAZEYİ TESLİM ALDI

Hasan Hüseyin Şener'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Otopsi işlemleri sonrası Hasan Hüseyin Şener'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.