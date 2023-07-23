Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: Sürücü ehliyetsiz çıktı 8 kişinin can verdiği feci kaza sonrası sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. 7 kişinin cenazesi defnedilirken, kazanın yolcu kapasitesinin aşılması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

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DHA

Katliam gibi kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında oldu…

Tarım işçilerinin taşındığı B.K. yönetimindeki 03 M 5906 plakalı minibüs, dün saat 18.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi.

6'sı olay yerinde can verdi

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ile belirlemelere göre minibüsteki Salih Akkuş (15), Ünal Can Akkuş (19), Güllüzar Balamut (60), Menekşe Cingöz (65), Neriman Turguteli (63) ve Huriye Köker (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

İki kadın, kurtarılamadı

Sürücü ile araçtaki 14 kişi ise çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Perihan Bayar (60) ile Aysun Çetin de kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 7'sinin cenazesi toprağa verildi.

Kardeşler, yan yana defnedildi

Cenaze namazı Çay Merkez Çarşı Camii'nde kılınan Aysun Çetin'in cenazesi, toprağa verildi.

Bir hafta önce kiraz bahçesinde çalışmaya başladığı öğrenilen ve dünkü kazada yaşamını yitiren Salih Akkuş ve Ünal Akkuş kardeşler ise Çay Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Oğlu, Hakkari'de görev yapıyor

Perihan Bayer'in de yarın Çay Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak namaz sonrasında defnedileceği belirtildi.

Perihan Bayer'in oğlu Kadir Bayer'in Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Aynı kazada yaşamını yitiren diğer kişilerin de Çay ilçesinde defnedildiği belirtildi.

Büyük acı var

Kazada yakınını kaybeden Hüseyin Değerli, yaklaşık 14 bin nüfusu olan Çay ilçesinde yaşanan acının büyük olduğunu ifade etti.

Değerli, “Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir şey. Allah bir daha göstermesin. Takdir Allah’ın ve yapacak bir şey yok.” dedi.

Şener Yener (58), dayısının kızı Aysun Çetin'in vefat ettiği kazanın nasıl olduğunu bilmediğini belirterek, olayın araçlarda daha fazla insan taşıma hırsından kaynaklandığını savundu.

"16 kişilik araca, 30 kişi bindirilirse..."

Yener, şöyle konuştu:

Olayda para hırsı var. Çavuş bir adam daha götürse ‘kârdır’ diyerek araca dolduruyorlar. 16 kişilik araca 30 kişi bindirilirse, olan ölene oluyor. Kimisi sakat kalacak ama ekmek parası ne yapacaksın? Zaten yapanlar da hiçbir zaman ders almıyorlar ki... Sabah ve akşam denetim daha çok olsa bunlar olmaz. Direksiyon hakimiyetini mi kaybetti, rot mu koptu bilen yok. Ama olan geride kalanlara oldu, çocuklara oldu, ölen kurtuldu ama acı ailede kalan çocuklara oldu.

'Denetimler artsın'

Kazada ölen Aysun Çetin’in kuzeni Gürcü Köroğlu ise denetimlerin daha fazla yapılmasını istedi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinden teyzesinin kızı Aysun Çetin'in cenazesi için geldiğini söyleyen Köroğlu, “Dün aldık haberini gece. Yaralı biliyorduk ama vefat etti. Maalesef kiraz bahçesinden gelirken kaza yapmış araba. Kazada kendisi vefat etti, kızı da ameliyattaydı. Şu anda yoğun bakımda.” diye konuştu.

Sürücü, ehliyetsiz çıktı

Diğer yandan minibüsü kullanan şoför Berat K.'nin (19) ehliyet sınavından geçtiği ve sertifikasını aldığı ancak sürücüsü belgesini henüz almadığı öğrenildi.

Yaralanan Berat K.’nin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.