Afyonkarahisar'da kayınbirader dehşeti! Eniştesini bıçakladı... Eşi ile boşanmak isteyen M.T., dükkanına gelen kayınbiraderinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan anlar anbean kaydedildi.

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İHA

Afyonkarahisar'da dehşet dolu bir olay yaşandı.

Karısı ile boşanmak isteyen M.T. ile işlettiği dükkana gelen ve ismi öğrenilemeyen kayınbirader arasında boşama meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Eniştesini bıçakla yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınbirader yanında getirdiği bıçak ile eniştesi M.T.’yi bıçaklayarak kaçtı.

Kayınbiraderin eniştesini yaraladığı bıçak ise olay esnasında kırıldı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile M.T., olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada

Olay sonrası kaçan kayınbiraderin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatılırken, olay yerinde de detaylı bir inceleme yapıldı.

Öte yandan, kayınbiraderin eniştesini bıçaklayıp kaçtığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)