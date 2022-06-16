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    Afyonkarahisar’da kayıp kadının su kuyusunda cesedi bulundu

    Dün akşamdan bu yana haber alınamayan 58 yaşındaki kadının, 5 metrelik su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    • 16.06.2022 - 14:30
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    Afyonkarahisar’da kayıp kadının su kuyusunda cesedi bulundu

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyünde ailesiyle yaşayan Havva Ceylan (58), dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

    Ceylan'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

    Cansız bedeni bulundu

    Arama çalışması başlatan ekipler, bugün sabah saatlerinde köye yakın bölgede bulunan 5 metre derinlikteki su kuyusunda Ceylan'ın cansız bedenine ulaştı.

    İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyu boşalttıktan sonra Havva Ceylan'ın cesedini çıkardı.

    Afyonkarahisar’da kayıp kadının su kuyusunda cesedi bulundu #1

    Otopsinin ardından belli olacak

    Ceylan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma devam ederken, Havva Ceylan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

    Afyonkarahisar’da kayıp kadının su kuyusunda cesedi bulundu #2

    Afyonkarahisar’da kayıp kadının su kuyusunda cesedi bulundu #3


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