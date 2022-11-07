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    Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü 5 yaralı

    Çobanlar ilçesinde traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
    • 07.11.2022 - 03:54
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    Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü 5 yaralı

    Bolvadin-Çobanlar ilçesi kara yolu, Mescit Çeşme mevkiinde A.C. idaresindeki 03 ED 267 plakalı traktör, tali yoldan çıktığı esnada İ.O. İdaresindeki 46 D 1776 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç M.T., yönetimindeki 35 BZY 18 plakalı otomobile çarpıp, ardından tarlaya girdi.

    2 kişi kaza yerinde can verdi

    Can pazarının yaşandığı kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler İ.O. ve eşi H.O.’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü 5 yaralı #1

    5 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; kazada yaralanan A.N.U., H.U., M.T., M.S.T. ve A.C., kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkarılarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
    Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

    Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü 5 yaralı #2

    Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü 5 yaralı #3

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