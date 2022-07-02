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    Afyonkarahisar'da kız kardeşinin eski sevgilisini tüfekle vurdu

    Yol üzerinde karşılaşıp tartışmaya başlayan 22 yaşındaki A.S., kız kardeşinin eski sevgilisi A.D.'yi tüfekle yaraladı. A.D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
    • 02.07.2022 - 16:41
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    Afyonkarahisar'da kız kardeşinin eski sevgilisini tüfekle vurdu

    Afyonkarahisar’da bir şahıs kız kardeşini rahatsız etti iddiasıyla daha önce tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaraladı.

    Afyonkarahisar'ın merkez ilçesine bağlı Işıklar Beldesi'nde 22 yaşındaki A.S., aynı yaştaki arkadaşı A.D. ile sokak ortasında karşılaştı.

    Tartışma başladı

    A.S., geçmişte kız kardeşini rahatsız eden A.D. ile karşılıklı olarak tartışmaya başladı.

    Tüfekle ateş etti

    Kısa sürede alevlenen tartışmada A.S., yanında bulunan av tüfeği ile A.D.'ye ateş etti

    Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

    Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Gencin durumu iyi

    İHA'nın haberine göre; gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken  olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

    Afyonkarahisar da kız kardeşinin eski sevgilisini tüfekle vurdu #1


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