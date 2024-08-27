Afyonkarahisar'da kocasından kalan kahveyi işletiyor Tarım ve hayvancılıkla geçinilen Üçkuyu köyündeki kahveye gelenleri, kocasından işletmeyi devralan Yasemin Gencer Gökgöz karşılıyor.

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DHA

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçe merkezine 27 kilometre uzakta olan Üçkuyu köyündeki kahveye gelenleri, Yasemin Gencer Gökgöz karşılıyor.

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 2017 yılında eşinden devraldığı kahveyi işleten Gökgöz, her sabah çayı demleyip müşterilerini ağırlıyor.

Günde 17 saat çalışan Gökgöz'ün geceye kadar açık tuttuğu kahvehanesine, erkeklerin yanı sıra kadınlar da geliyor ve ilgi gösteriyor.

VALİYE 'ÇAY' DAVETİ

Kadın olarak 'erkek işi' görülen kahvehane işletmeciliğinin zorluğunu yaşamadığını anlatan Yasemin Gencer Gökgöz, "2017 yılından beri eşimin rahatsızlığı nedeniyle kahveyi çalıştırıyorum. O günden beri geçimimizi kahvehane ile sağlıyorum. Kadın arkadaşlarım da geliyor, çayımı içiyor, muhabbet ediyoruz.

Çevreden de gelenler var. Bir kadın olarak bu işi başardıysam, bütün kadınlar her işi başarabilir. Kahveciliği yaptıysam, başka kadınlar da yapabilir. Zorluğu yok. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı kahveme çayımı içmeye bekliyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)