Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç ters döndü: 2 ölü
İHA

Afyonkarahisar'da korkunç bir yaşandı.

M.C.K. (19) yönetimindeki 16 VU 960 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon kontrolünden çıktı.

Savrulan araç takla atıp, ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipler ters dönerek durabilen otomobilde sürücü M.C.K. ile B.K.'nin (33) hayatını kaybettiklerini belirlerken, yaralanan G.K. (15), G.K. (13), M.K. (53) ve K.K.’yı (42) ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç ters döndü: 2 ölü