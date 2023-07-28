Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç ters döndü: 2 ölü 19 yaşındaki şoförün kullandığı otomobil direksiyon kontrolünden çıkarak takla attı. Bu etki ile aracın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Afyonkarahisar'da korkunç bir kaza yaşandı.

M.C.K. (19) yönetimindeki 16 VU 960 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon kontrolünden çıktı.

Savrulan araç takla atıp, ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipler ters dönerek durabilen otomobilde sürücü M.C.K. ile B.K.'nin (33) hayatını kaybettiklerini belirlerken, yaralanan G.K. (15), G.K. (13), M.K. (53) ve K.K.’yı (42) ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.