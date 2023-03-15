Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araçta 2'si çocuk 4 kişi yaralandı Emirdağ ilçesinde ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, karşı şeride geçerek takla attı. Kaza sırasında yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kaza yaşandı.

Çatallı Kavşağı yakınlarında Emine S., idaresindeki 31 ER 667 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

2'si çocuk 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve sürücü ve A.Z.S., C.E.S., ve S.Y.S., ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan ikisinin çocuk olduğu bildirildi. Kaza sonrası karayolunun bir yönünde trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı.