Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan çöp kamyonu devrildi

İHA
Afyonkarahisar’da korkutan kaza...
Bolvadin ilçesinde seyreden çöp kamyonunun sürücüsü M.M., çöp topladıktan sonra geri manevra yaparak sokaktan çıkmak istedi.
İSTİNAT DUVARINI YIKIP BAHÇEYE DEVRİLDİ
Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, V.P. isimli şahsın evinin istinat duvarına çarpıp ardından bahçeye devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada kamyon sürücüsü M.M. yaralandı. Yaralı sürücü, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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