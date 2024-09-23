Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan çöp kamyonu devrildi
İHA

Afyonkarahisar’da korkutan kaza...

Bolvadin ilçesinde seyreden çöp kamyonunun sürücüsü M.M., çöp topladıktan sonra geri manevra yaparak sokaktan çıkmak istedi.

İSTİNAT DUVARINI YIKIP BAHÇEYE DEVRİLDİ

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, V.P. isimli şahsın evinin istinat duvarına çarpıp ardından bahçeye devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada kamyon sürücüsü M.M. yaralandı. Yaralı sürücü, sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör