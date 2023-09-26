Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyon, otomobile vurdu

Afyonkarahisar'da korkunç bir olay yaşandı.
H.Ö. idaresindeki 06 ABE 232 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu aynı yönde önünde seyir halindeki V.Y idaresindeki 15 EY 599 plakalı araca arkadan çaptı.
Otomobile çarptı, şarampole uçtu
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet ardından şarampole girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sev edildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan H.Ö., Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Tedaviye alınan şoförün durumu ağır
Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)