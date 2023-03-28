Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı
İHA

Afyonkarahisar'ın Döğer beldesinde yaşandı.

Olay, Sarıcaova köyü yakınlarında meydana geldi.

M.E.A.’nın (21) kullandığı 33 AOA 096 motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü M.E.A., ile birlikte yanında bulunan B.G.(21) yaralandı. Yaralılar geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı #1