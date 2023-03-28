Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı Seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilen motosiklet devrildi. Kaza esnasında motosiklette bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Afyonkarahisar'ın Döğer beldesinde kaza yaşandı.

Olay, Sarıcaova köyü yakınlarında meydana geldi.

M.E.A.’nın (21) kullandığı 33 AOA 096 motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü M.E.A., ile birlikte yanında bulunan B.G.(21) yaralandı. Yaralılar geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.