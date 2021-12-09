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    Afyonkarahisar'da köpeğin üzerine minibüs sürüp duba fırlattılar

    Yoldaki köpeğin üzerine minibüs süren şoförün ardından, kaldırımdaki kişi de eline geçirdiği dubayı köpeğe attı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 12:50
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    Afyonkarahisar'da köpeğin üzerine minibüs sürüp duba fırlattılar

    Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, minibüsüyle giden sürücü, yol ortasında yatan köpeğin üzerine doğru sürdü.

    Son anda yol kenarına kaçan köpeğe bu kez kaldırımdaki kişi, duba fırlattı.

    Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    İKİ FARKLI KİŞİ AYNI ANDA SALDIRDI

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ihbar üzerine görüntüleri inceledi. Minibüs sürücüsünün M.I., duba fırlatanın da F.I. olduğu belirlendi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ve F.I hakkında adli ve idari işlem başlattı.

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