Afyonkarahisar’da köpekleri tüfekle korkutmak isteyen koca, kazara karısını öldürdü Bahçesine giren sahipsiz köpekleri korkutmak için tüfekle havaya ateş açan koca, kazara karısını vurdu. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kadın, yaşamını yitirdi. Jandarma, kocayı ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan gözaltına aldı.

İHA Sokak köpekleri, bu kez saldırmadı ama bir kadının ölümüne neden oldu… Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesindeki evinin bahçesinde tavuk besleyen 45 yaşındaki Ş.Ö., hayvanlara sahipsiz köpeklerin zarar verdiğini gördü. Bunun üzerine Ş.Ö., köpekleri korkutmak için evinden aldığı ruhsatsız av tüfeğini havaya doğrultup ateş açmak istedi. Saçmalar boynuna isabet etti Ancak tüfek kazara patladı. Tüfekten çıkan saçmalar Ş.Ö.’nün 38 yaşındaki eşi U.Ö.’nün boynuna isabet etti. Kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Eşini hareketsiz yerde yatarken gören Ş.Ö., 112’yi arayarak yardım istedi. Kadın hayatını kaybetti İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdığı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Koca gözaltında Dehşete düşüren olayın ardından Ş.Ö., ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan gözaltına alındı. Ş.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.