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- Afyonkarahisar’da köy mezarlığı yangında küle döndü
Afyonkarahisar’da köy mezarlığı yangında küle döndü
Mezarlıkta çıkan yangın köy sakinleri tarafından söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangının ardından köy mezarlığı küle döndü.
- İHA
- 24.07.2021 - 16:27
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kurucaova köyündeki köy mezarlığında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.
Köy sakinleri, alevlere kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
AĞAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını söndürdü.
Ağaçların da zarar gördüğü yangında köy mezarlığı küle döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çocuklar tarafından çıkarılmış olabileceği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.