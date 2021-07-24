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    Afyonkarahisar’da köy mezarlığı yangında küle döndü

    Mezarlıkta çıkan yangın köy sakinleri tarafından söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangının ardından köy mezarlığı küle döndü.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 16:27
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    Afyonkarahisar’da köy mezarlığı yangında küle döndü

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kurucaova köyündeki köy mezarlığında yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

    Köy sakinleri, alevlere kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

    AĞAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını söndürdü.

    Ağaçların da zarar gördüğü yangında köy mezarlığı küle döndü.

    Afyonkarahisar’da köy mezarlığı yangında küle döndü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangının çocuklar tarafından çıkarılmış olabileceği iddia edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Afyonkarahisar’da köy mezarlığı yangında küle döndü #2

    Afyonkarahisar’da köy mezarlığı yangında küle döndü #3

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