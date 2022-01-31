Afyonkarahisar'da küçük kızın hayatı elektrik kesintisine bağlı

Küçük Sıla'nın 1 yaşında yürüyüş bozukluğu ile başlayan rahatsızlığı, solunum cihazıyla yaşamaya kadar ilerledi. Cihaza bağlı yaşayan Sıla için en büyük endişe elektrik kesintisi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Toptaş Ailesi'nin 5 çocuğundan Sıla, 1 yaşında yürüyüş bozukluğu nedeniyle birçok ildeki farklı hastanelere götürüldü fakat kendisine tanı konulamadı.

5 yaşına bastığında ise Sıla'ya iyi huylu beyin tümörü tanısı konuldu ve Edirne'deki Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edildi.

HASTALIK NÜKSETTİ

Tümörü alınıp, 53 günlük tedavisi tamamlanınca sağlığına kavuşan Sıla'nın hastalığı, 2 yıl sonra tekrarladı.

AMELİYAT SONRASI YÜRÜYEREK EVİNE GELDİ

Baş ağrısı şikayetiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Sıla, tekrar ameliyat oldu. Kafatasından delik açılarak beynindeki fazla sıvının boşaltılmasının ardından Sıla'nın başına şant takıldı. Sıla, bu tedavisi sonrası eğitim hayatına başladı.

STRES NEDENİYLE HASTALIK TEKRARLADI

3 yıl sonra arkadaşı ile tartışıp, yaşadığı stres nedeniyle baş ağrıları tekrarlayan Sıla, yeniden Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar, beyinde tümör, beyin çevresinde aşırı sıvı birikimi olabileceğini aileye söyledi.

Tekrar ameliyat edilen Sıla'nın doktorları, aileye kızlarının ameliyat sonrası bitkisel hayata girdiğini söyledi. Bunun üzerine baba Toptaş'ın yardım talebiyle Sıla, Sağlık Bakanlığı tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Göğüs Bölümü'ne sevk edildi. Burada 10 günlük tedavi sonrası Sıla, sağlığına kavuştu.

14 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne kontrol amaçlı götürülen Sıla, burada fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorları, bitkisel hayata girdiği belirtilen Sıla için tıbben yapılacak tedavi kalmadığını söyledi. Babasının talebiyle Sıla, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Sıla'ya 4'üncü derece kanser teşhisi koyan doktorlar, aileye uygulanacak tedavi olmadığını belirtti.

SILA HAYATA DÖNDÜ

Baba Toptaş, kızını Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne naklettirdi. Burada 14 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, 8 ay da serviste bakımı yapılan Sıla, yaşama döndürüldü.

HAYATINI CİHAZA BAĞLI SÜRDÜRÜYOR

Geçen yıl kasım ayından bu yana evde solunum cihazına bağlı tedavisi devam eden Sıla, geçen ay evlerinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası fenalaştı. Yeniden aynı hastaneye götürülen Sıla, 1 aylık yoğun bakım tedavisi sonrası geçen hafta cuma günü taburcu oldu. Konuşamayan, yürüyemeyen Sıla'nın, evde solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi sürüyor.

"BABAM DEMESİNİ ÖZLEDİM"

Kızının sağlığına kavuşacağına inandığını söyleyen Mustafa Toptaş, en büyük korkularının elektrik kesintisi olduğunu söyledi.

Kızının sağlığına kavuşacağı günü hayal ettiğini anlatan Toptaş, "Çocuğum, el işaretleriyle kendini ifade ediyor. Solunum cihazından kurtulup, konuşacağına inanıyorum. 'Babam' demesini özlüyorum. Kızımın sağlığına kavuştuktan sonra 'babam' deyip, birlikte hayatımıza devam etmeyi istiyorum. Oynamasını, koşmasını, kardeşleri ile yiyip içmesini istiyorum. İyileşince 'Babam yanımdan hiç ayrılmadın. Ben de senden ayrılmam' diyecek. Tek isteğim, kızımın tedavisinin yapılması." şeklinde konuştu.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Sıla'nın annesi Elif Toptaş ise şunları söyledi: "Evde yaşları küçük olması nedeniyle bakıma muhtaç 2 çocuğumuz daha var. Sıla ile hastanede kaldığım zaman babası 2 çocuğumla kalıyor. Çocuklara baktığı için iş imkanı olmuyor. Bize sağdan soldan eş dost yardım ediyor. Bizim isteğimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması."

"ABLAMIN BİZİMLE PARKA GİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Sıla'nın kardeşi Ada Toptaş (7) ise ablasını çok sevdiğini anlattı. Ada "Sıla ablamın yürümesini, konuşmasını, bizimle parka gitmesini istiyoruz." dedi.

























