İHA
Ekiplerce, magandalara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...
Bu kapsamda Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 şüpheli şahsın geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktuğunu tespit etti.
ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, belirledikleri şahısların adreslerine baskın düzenledi.
Jandarmanın operasyonunda 11 maganda gözaltına alındı.
Öte yandan, ekiplerce yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bine yakın mermi ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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