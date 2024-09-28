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Afyonkarahisar'da magandalara yönelik operasyonda 11 gözaltı

Afyonkarahisar'da magandalara yönelik operasyonda 11 gözaltı Jandarma ekipleri, 11 şüpheli şahsın düğün ve eğlencelerde havaya ateş açarak vatandaşların canını riske attığını tespit etmesi sonrası operasyon için düğmeye bastı.