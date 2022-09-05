Mesire alanında vatandaşların piknik yaptığı esnada devrilen ağaç, 2 kişiyi tıbbı müdahale gerektirmeyecek şekilde yaraladı. Ağaç, yol üstünden kaldırıldı.

Yangın tehlikesi sebebiyle orman alanlarında, 31 Ağustos tarihine kadar kamp ve piknik yasağı getirilmişti.

Eylül ayı ile birlikte ormanlara giriş yasağı kalktı.

Et ve tavuklarını alan vatandaşlar, mangal keyfi için ormanlık alanlara yöneldi.

20 metre uzunluğundaki ağaç devrildi

Afyonkarahisar'daki mesire alanında piknik hazırlığı yapan ailenin yanı başındaki 20 metre uzunluğundaki bir ağaç, kökü koparak devrildi.

Vatandaşlar ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ağaç yol üstünden kaldırıldı

2 kişi, devrilen ağacın dallarının çarpması sonucu tıbbı müdahale gerektirmeyecek şekilde yaralandı.

İHA'nın aktarımına göre; devrilen ağaç yine vatandaşlar tarafından yol üstünden kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da mangal sırasında 20 metrelik ağaç devrildi VİDEO



"Herkesin gözü önünde yere uzandı"

Ağacın devrildiği yerde ailesi ile piknik yapan vatandaşlardan Av. Mustafa Özkal, yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Biz mangal ile uğraşırken birden büyük bir hışırtı duyduk ve ağacın üstümüze geldiğini gördük. Çocukların altında kaldığını sandık ama Allah’a şükür çocukların birkaç yerine dallar değmiş sadece. Ama ağacın hiç kökü yokmuş. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaç herkesin gözü önünde yere uzandı ve herkes büyük bir panik yaşadı. Ağacı sonra hep birlikte kimseyi rahatsız etmeyecek yere çektik. Belediye de yarın inşallah görevini yapar.”

"Devrildiği yerde çok şükür kimse yoktu"

Olaya tanık olan vatandaşlardan Şengül Ceylan ise her şeyin bir anda olduğunu kaydederek, “Altında piknik yaparken bir anda ağacın devrildiğini gördük ve şok olduk. O esnada yani devrildiği yerde çok şükür kimse yoktu. Birkaç kişi vardı o bölgede ve olayı birkaç çizikle atlattık.” dedi.