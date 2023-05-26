Afyonkarahisar'da mermer yüklü tır devrildi! 250 bin TL’lik mermer kullanılamaz hale geldi Afyonkarahisar'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralanırken, 250 bin TL'lik işlenmiş mermer ise çevreye dağılıp, kullanılamaz hale geldi.

Dinar-Çay ilçe karayolu Çayıryazı köyünde seyir halinde olan 63 AEK 211 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole girerek makas attı. Kazada sürücü H.A., ile M.A., sıkışarak yaralandı. Yaralılara itfaiye müdahale etti Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra olay yerinde hazır bekletilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. 250 bin TL'lik mermer zarar gördü Kazada tırın dorsesinde bulunan ve yaklaşık değeri 250 bin TL olan işlenmiş mermerler çevreye dağılarak zarar gördü. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.