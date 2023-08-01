Afyonkarahisar’da motosikletli magandalar ölüme davetiye çıkardı Bir grup genç, motosikletleri ile trafiği çıktı, kendileri başta olmak üzere tüm sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Trafikte tehlike çanlarının çaldığı yer bugün Afyonkarahisar oldu… Bir grup genç, motosikletleriyle Afyonkarahisar-Antalya kara yoluna çıktı. Hem yatıp hem de makas attılar Sandıklı ilçesi çıkışında görüntülenen magandalar, yürekleri ağza getirdi. Motosikleti yatarak kullanan sürücüler, hem kendilerini hem de trafikte bulunanların hayatını hiçe saydı. Kaskları da olmayan sürücüler, üstüne bir de makas attı. Sosyal medyada tepki topladı Bu anlar, kayıt altına alındı ve sosyal mecralarda paylaşıldı. Maganda sürücülere tepki gösterilirken, birçok kullanıcı kolluk kuvvetlerine şikayette bulundu.