İHA
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Trafikte tehlike çanlarının çaldığı yer bugün Afyonkarahisar oldu…
Bir grup genç, motosikletleriyle Afyonkarahisar-Antalya kara yoluna çıktı.
Hem yatıp hem de makas attılar
Sandıklı ilçesi çıkışında görüntülenen magandalar, yürekleri ağza getirdi.
Motosikleti yatarak kullanan sürücüler, hem kendilerini hem de trafikte bulunanların hayatını hiçe saydı.
Kaskları da olmayan sürücüler, üstüne bir de makas attı.
Sosyal medyada tepki topladı
Bu anlar, kayıt altına alındı ve sosyal mecralarda paylaşıldı.
Maganda sürücülere tepki gösterilirken, birçok kullanıcı kolluk kuvvetlerine şikayette bulundu.