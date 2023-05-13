Afyonkarahisar’da öğrencilerin piknik organizasyonu 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı 16 kişilik öğrenci gurubundaki bir öğrenci gölet üzerinde köprüde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan 3 kişi de boğularak hayatını kaybetti.

İHA

Afyonkarahisar'da lise öğrencileri etkinlik düzenledi.

Bölgede bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik yapan 16 kişi, bu anları da ölümsüzleştirmek istedi.

Poz vermek için burada bulunan göletin üzerindeki köprüye çıkan gençlerden biri, dengesini kaybetti.

Öğrencinin ardından suya atladılar

Ardından suya düşen genç, burada çırpınmaya çalıştı.

Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için bir başka öğrenci ile servis şoförü ve bir vatandaş da suya atladı.

4 ölü

Ancak 4 kişi de suda boğularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından şahısların cesedini çıkarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Mehmet C. ve Ramazan A.’nın cansız bedenleri ekipler tarafından gölete girdikleri bot ve kanca yardımı ile çıkarıldı.

Aileler sinir krizi geçirdi

Diğer ikisinin cansız bedeninin çıkarılması içinse Konya’dan istenen balık adamların gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, çocuklarının cansız bedenleri çıkarılan aileler ise bölgede sinir krizleri geçirerek, balık adamların geç gelmesine tepki gösterdiler.

Diğer iki kişini cenazelerinin çıkarılması için başlatılan çalışma devam ediyor.