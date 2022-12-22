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    Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı

    Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
    • 22.12.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:28
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    Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı

    Afyonkarahisar'ın Dazkırı-Kızılören yolunda, Aykut Dündar'ın kullandığı 03 ACP 624 plakalı otomobil ile Hamza Fidanoğlu'nun kullandığı 03 FR 856 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

    İki aracın da demir yığınına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Ekipler, otomobil sürücüsü Dündar'ın öldüğünü belirledi.

    Biri de hastanede can verdi

    Yaralanan otomobildeki Murat Altınkaya, Arda Gümüş, Akın Aydoğan, Hulusi Ayhan ve Hasan Gülcan ile minibüs sürücüsü Hamza Fidanoğlu ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Hasan Gülcan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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