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    Afyonkarahisar'da otomobil köprü inşaatına düştü: 4 ölü

    Afyonkarahisar’da yol yapım çalışmasından dolayı yolu karıştıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi öldü.
    • 03.11.2022 - 03:59
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    Afyonkarahisar'da otomobil köprü inşaatına düştü: 4 ölü

    Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 FT 500 plakalı otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Araç köprü inşaatına düştü

    Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü.

    Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

    Afyonkarahisar'da otomobil köprü inşaatına düştü: 4 ölü - Video

    Afyonkarahisar da otomobil köprü inşaatına düştü: 4 ölü #1

    4 kişi yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.’nin cansız bedenlerine ulaştı.

    Aracın tavanı kesilerek çıkarılan cenazeler ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Afyonkarahisar da otomobil köprü inşaatına düştü: 4 ölü #2

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı

    Kazayı duyup olay yerine gelen ölen şahısların yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren aile üyelerini jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
    Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

    Afyonkarahisar da otomobil köprü inşaatına düştü: 4 ölü #3

    Afyonkarahisar da otomobil köprü inşaatına düştü: 4 ölü #4

    Afyonkarahisar da otomobil köprü inşaatına düştü: 4 ölü #5


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