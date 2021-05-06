Yokuş aşağı inerken freni boşaldığı öne sürülen otomobil, çocuk parkında çim alanı çevreleyen bordüre çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çavuşoğlu Mahallesi Olucak Çeşmesi mevkiinde, Abdullah F. yönetimindeki 03 UF 411 plakalı otomobil, 84. Sokak'tan yokuş aşağı inerken freni boşaldı.

PARK DUVARINA ÇARPTI: 3 YARALI

Hızla Göksu Caddesi’ne çıkan otomobil, yol kenarındaki çocuk parkında çim alanı çevreleyen beton bordüre çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Abdullah F. ile yanındaki Mustafa O. ve Abdullah U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünden yaralanan sürücü Abdullah F., hastaneye gitmeyi reddetti. Diğer 2 yaralı ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Afyonkarahisar'da otomobil parka çarptı VİDEO