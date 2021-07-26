Afyonkarahisar'da otoparkta drift yapan sürücüye ceza

Otogar parkındaki araçlara aldırmadan drift atan sürücüye 11 bin 812 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Otogarı’na gelen bir sürücü, otomobiliyle otoparkta drift yaptı.

Durumu fark eden çevre sakinleri polise ihbarda bulundu.

12 BİN TL CEZA

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek aracın plakasını belirledi. Sürücüsünün T.D. olduğu aracı bulan ekipler, 11 bin 812 lira idari para cezası kesti, otomobili trafikten men etti.

Öte yandan, otomobilin dritf yaptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.