Afyonkarahisar'da refüje giren otobüs paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da refüje giren otobüs paniğe neden oldu

Karlı hava nedeniyle içerisindeki yürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje giren otobüsteki 40 yolcu panik yaşadı.Kaza sonrası yolcuların imdadına ise polis ve belediye ekipleri koştu.

Afyonkarahisar'ın Sivrihisar-Emirdağ karayolu'nda yaşanan kazada, ismi henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü, karlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

OTOBÜS REFÜJE GİRDİ

Otobüs yol ortasında refüje girerek durabildi. İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, kazada büyük panik yaşandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

YOLCULARA YEMEK VE BATTANİYE YARDIMI YAPILDI

Yaralanan olmadığı kazanın ardından durumun belediyeye bildirilmesi sonucu yolcular için bölgeye sıcak yemek ve battaniyeler ulaştırıldı.

YOLCULAR, BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

Bir süre sonra otobüs firmasının olay yerine bir başka otobüs göndermesi üzerine yolcular yoluna devam etti.

Refüje giren otobüs ise olay yerine gelen vinçle kurtarıldı.