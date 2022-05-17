Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkili oldu

İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerine büyük çaplı maddi hasar verdi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri de su bastı. Tarım arazileri de sel sularından olumsuz etkilendi.

Zararların karşılanması bekleniyor

Yağıştan en çok etkilenenlerin başında ise esnaflar geldi. Özellikle pazarcı esnafın yağıştan dolayı ürünleri ile birlikte tezgahları zarar gördü. Ev ve iş yeri sular altında kalan vatandaşlar, zararlarının karşılanması ise yetkililerden yardım istedi.

İhsaniye Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve dolunun ardından bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.

Milletvekilleri incelemede bulundu

İHA'nın haberine göre; AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ilçede incelemelerde bulundu.