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    Afyonkarahisar’da sahte alkol 3 kişinin canını aldı

    Bolvadin ilçesinde sahte alkolden hayatını kaybeden bir kişinin ardından aynı ilçede iki vatandaşın daha yaşamını yitirdiği öğrenildi.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 05:55
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    Afyonkarahisar’da sahte alkol 3 kişinin canını aldı

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasından sonra yeni gelişmeler yaşandı.

    Kendisinden son 2 gündür haber alınamayan Ercan Üstündağ (29) isimli şahıs için harekete geçen polis ekipleri Şıhlar Mahallesi Kardöven sokaktaki evine giderek arama yapmak istedi.

    2 KİŞİNİN DAHA SAHTE ALKOLDEN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    Kapının açılmaması üzerine şahsın babasının yardımı ile kapıyı açan polis ekipleri Ercan Üstündağ’ın yerde yüz üstü yatar vaziyette bulunan cansız bedeniyle karşılaştı.

    Ercan Üstündağ’ın sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilirken ilçede dün de Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) isimli şahıslarında sahte alkol kullanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Afyonkarahisar’da sahte alkol 3 kişinin canını aldı #1

    Afyonkarahisar’da sahte alkol 3 kişinin canını aldı #2

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