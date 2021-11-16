Haberler

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar’da sahte alkol 3 kişinin canını aldı

Afyonkarahisar’da sahte alkol 3 kişinin canını aldı

Bolvadin ilçesinde sahte alkolden hayatını kaybeden bir kişinin ardından aynı ilçede iki vatandaşın daha yaşamını yitirdiği öğrenildi.