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    Afyonkarahisar’da salyangoz dolu çuvallar ele geçirildi

    İhbar üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, ihraç edilmek üzere toplanmış 5 çuval salyangoz ele geçirdi. Salyangozlar, kent dışında bir alanda doğaya salındı.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 14:17
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    Afyonkarahisar’da salyangoz dolu çuvallar ele geçirildi

    Afyonkarahisar'ın merkez ilçesine bağlı Yenici Mahallesi Fuar Alanı civarında bulunan bir eve, alınan ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

    Polis ekipleri, evde çuvalların bulunduğunu fark etti.

    Yapılan incelemeler ile çuvalların içinde salyangoz olduğu anlaşıldı.

    Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gelmesi istendi.

    Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri, çuvallar içerisindeki salyangozlara el koydu.

    TUTANAK TUTULDU

    Evde bulunan ve çuvalların sahibi olduğu öne sürülen şahıs hakkında, kaçak avcılık yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca tutanak tutuldu.

    5 çuval salyangoz, kamyonete yüklenerek kent merkezi dışındaki bir alanda doğaya salındı.

    Afyonkarahisar’da salyangoz dolu çuvallar ele geçirildi #1

    KİLOGRAM FİYATI 6-7 LİRA

    Salyangozların, Çin ve Japonya gibi bazı ülkelere gıda ürünü olarak ihraç edilmek üzere toplandığı öğrenildi.

    Bazı işleme tesislerine kilogram fiyatı 6-7 liradan satıldığı ve ardından salyangozların sıcak su ile haşlandıktan sonra ihraç edildiği kaydedildi.

    Salyangozların piyasa değerinin ise yapılacak soruşturma kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi.

    Afyonkarahisar’da salyangoz dolu çuvallar ele geçirildi #2

    Afyonkarahisar’da salyangoz dolu çuvallar ele geçirildi #3

    Afyonkarahisar’da salyangoz dolu çuvallar ele geçirildi #4

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