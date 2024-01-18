Afyonkarahisar'da şeker dolu tır devrildi: 2 yaralı 25 ton toz şeker yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje girerek devrilirken toz şekerlerin büyük bir kısmının paketleri açılarak etrafa saçıldı. Ölümden dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

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İHA

Afyonkarahisar'da felaketten dönülen bir olay yaşandı.

Emirdağ-Çifteler arasındaki karayolunda bir kaza meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

İsmi belirlenemeyen tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan tır, refüje girerek devrildi.

25 ton şeker etrafa saçıldı

Yaşanan kazada tırın dorsesinde olan 25 ton toz şeker etrafa dağıldı. Bazı şeker paketleri açılarak ziyan oldu.

Olayda tır şoförü ve yanında bulunan şahıs yaralandı.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişikin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)