İHA
Afyonkarahisar'da felaketten dönülen bir olay yaşandı.
Emirdağ-Çifteler arasındaki karayolunda bir kaza meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
İsmi belirlenemeyen tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan tır, refüje girerek devrildi.
25 ton şeker etrafa saçıldı
Yaşanan kazada tırın dorsesinde olan 25 ton toz şeker etrafa dağıldı. Bazı şeker paketleri açılarak ziyan oldu.
Olayda tır şoförü ve yanında bulunan şahıs yaralandı.
2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazaya ilişikin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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