Afyonkarahisar'da sel suları buzdolabı ve çamaşır makinasını sürükledi Kentte sel baskını yaşanan bir köyde suların yüksekliğinin yaklaşık 1 metreyi bulurken, bir esnafın beyaz eşya dükkanının önündeki buzdolabı ve çamaşır makinesini de önüne katıp sürüklediği anlar kayıt altına alındı.

İHA

Türkiye yaz mevsiminin gelmesine rağmen sağanak yağışların etkisi altında.

Yağışlar yurdun birçok noktasında sel felaketiyle mücadele ettiriyor.

Sağanak yağışların etkisini gösterdiği kentlerden biri de Afyonkarahisar oldu.

Kente yaklaşık 2 haftadan bu yana olumsuz hava şartları devam ediyor.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı.

Sağanak kısa sürede sele döndü

Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu yerler ise Bolvadin ilçesi ve ilçeye bağlı köyler oldu. İlçeye bağlı Kurucuova köyünde yağışla birlikte kısa sürede sel oluştu.

Yolların dereye döndüğü köyde, azgın sular deyim yerindeyse önüne ne kattıysa sürükleyip götürdü.

Köydeki bir esnafın dükkanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise sel sularının şiddetini gözler önüne serdi.

Önüne geleni götürdü

Görüntülerde, esnafın dükkanın önündeki buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünlerden oluşan beyaz eşyaların sel suları ile birlikte sürüklenmeleri saniye saniye kayıt altına alındı.

"Satacağım dolaplar ve odunları selle birlikte gitti"

Eşyaları selle birlikte sürüklenip giden Mehmet Kılıçaslan isimli esnaf, ekonomik zararının çok olduğunu ifade etti.

Kılıçaslan, "Köyümüze menfez köprü yapılacaktı ama yapılmadı. Zararımız çok fazla. Satacağım dolaplar ve odunları selle birlikte gitti. Köyümüz şu anda berbat durumda." dedi.

Yaklaşık 1 metreyi buldu

Bir başka köy sakini ise yaklaşık 1 metre yükselen sel sularının evinin içerisine dolduğunu ve eşyalarını kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti.

Sel baskının ardından Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından iş makineleri ile köyde temizlik çalışması başlatıldı.