Haberler

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da soğutucu hırsızı kıskıvrak yakalandı

Afyonkarahisar'da soğutucu hırsızı kıskıvrak yakalandı

Yakalanmamak için sabaha karşı mezbahane iş yerlerinin buzhanelerindeki evaporatör cihazını çalmaya teşebbüs eden hırsız, polis tarafından yakalandı.