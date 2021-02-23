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- Afyonkarahisar'da soğutucu hırsızı kıskıvrak yakalandı
Afyonkarahisar'da soğutucu hırsızı kıskıvrak yakalandı
Yakalanmamak için sabaha karşı mezbahane iş yerlerinin buzhanelerindeki evaporatör cihazını çalmaya teşebbüs eden hırsız, polis tarafından yakalandı.
- İHA
- 23.02.2021 - 16:08
- Güncelleme : 23.02.2021 - 16:13
Afyonkarahisar'da alınan hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Sık sık kent merkezinden Şuhut ilçe merkezine geldiği belirlenen Hasan Ş. isimli şahsın, ilçe mezbahane işyerlerinin evaporatör (soğutma sisteminde kullanılan buharlaştırıcı) cihazlarını çalma teşebbüsü çevredeki şahıslar tarafından fark edildi.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Durumu fark edenler, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Ardından şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kimsenin görmemesi için sabaha karşı evaporatör hırsızlığını yapan Hasan Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.