Afyonkarahisar'da sokak ortasında iki kadın ve eşlerinin kavgası kamerada Genç kızının uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı iddia ettiği yeğeniyle sokak ortasında karşılaşan teyze, öfkesine hakim olamayınca taraflar arasında saç saça baş başa kavga çıktı. Olaya kadınların eşleri de dahil olunca sokak savaş alanına döndü.

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İHA

Afyonkarahisar'da ilginç bir olay yaşandı...

Bölge halkı şiddetli bir kavgaya şahit oldu.

Gündüz saatlerinde yaşanan olayda C.N.M. isimli kadın, teyzesi olduğu öğrenilen H.S. ile sokak ortasında karşılaştı.

Uygunsuz fotoğraf paylaşımı

Taraflar arasında geçtiğimiz günlerde görülen bir davadan C.N.M. lehine beraat kararı çıkınca taraflar bu defa kozlarını sokak ortasında paylaştı.

17 yaşındaki kızının uygunsuz fotoğraflarını C.N.M.’nin sosyal medya hesabından paylaşıp hakaret içeren yorumlar yaptığını iddia eden H.S., genç kadınla sokak ortasında birbirine girdi.

Eşler olaya dahil oldu

Tarafların saç saça baş başa kavgasını araya girmeye çalışanlar önleyerek, polise haber verdi.

Kadınların birbirlerine sözlü sataşmalarının sürdüğü anda ise bu defa olay yerine C.N.M.’nin avukat olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen eşi geldi.

C.N.M.’nin eşinin geldiğini gören H.S.’nin eşi ve yakınları da bu defa kavgaya dahil olup, C.N.M.’nin kocasına saldırdı.

Birbirlerine saldırdılar

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda taraflar birbirlerini feci şekilde darbetti.

Olaydan kısa süre sonra bölgeye gelen polis ekipleri ise taraflara müdahale edip güçlükle ayırabildi.

Ekipler ardından tarafları ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

Basın mensuplarını hedef aldı

Öte yandan, sonradan gelip kavgaya dahil olan ve avukat olduğu öne sürülen C.N.M.’nin kocası ise yaşananları bir tarafa bırakıp olayı görüntüleyen ve aralarında kadınların da olduğu basın mensuplarının üzerine yürüyüp kimlik sorgulaması yapmaya kalktı.

"Benim kocam avukat"

Olayda C.N.M. de tıpkı kocası gibi basın mensuplarına saldırıp ‘Benim kocam avukat, hepinizi mahkemeye vereceğim.’ diyerek, basın mensuplarına küfürler etti.

Gözaltına altına alınan tarafların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)