Afyonkarahisar'da takla atan aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu

İHA
Afyonkarahisar'da korkunç bir kaza yaşandı.
İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi yakınlarında meydana gelen olayda, M.I.S. yönetimindeki 07 FNF 33 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç takla atarak yol kenarındaki refüje girip ters dönerek durabildi.
Burnu dahi kanamadı
M.I.S. emniyet kemerinin takılı olmasından dolayı hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulmayı başardı.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.