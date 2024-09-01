Afyonkarahisar'da takla atan minibüs şarampole devrildi Çobanlar ilçesi girişinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak kaza yapan minibüste bulunan 1 kişi ölürken, 2 kişi ise yaralandı. Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Afyonkarahisar'da yaşanan feci trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

Çobanlar ilçesi girişinde ilerleyen minibüs sürücüsü S.A. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TAKLA ATIP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü, B.K. ve D.K., isimli yaralıları yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası çıkarabildi.

Yaralılar ardından olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, D.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

KAZAYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü.

Görüntüde yolda hızlı ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)