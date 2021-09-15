Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan tarihi konakta, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde, geçtiğimiz aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak, devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

2 katlı ahşap binadan gece geç saatlerde bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa sürede tarihi konağı saran yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok itfaiye aracı ile yangın müdahale etti.

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler, uzun uğraşlar sonucu çevre evlere sıçramadan 4 saatin ardından söndürüldü.

Çalışmalar sırasında olay yerine Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş da geldi.

Afyonkarahisar’da, tarihi konak küle döndü VİDEO



KARANTİNADAKİ 3 AİLE OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Yanan tarihi konağın yanı başındaki 3 evde, koronavirüs karantinasında olan aileler, Kaymakam Tortop’un talimatı ile geçici süreliğine Sandıklı Belediyesi’ne ait Hüdai Kaplıcaları’na yerleştirildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.