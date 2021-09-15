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Afyonkarahisar’da, tarihi konak küle döndü
- İHA
- 15.09.2021 - 08:39
- Güncelleme : 15.09.2021 - 09:29
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde, geçtiğimiz aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak, devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılmaya başlandı.
2 katlı ahşap binadan gece geç saatlerde bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kısa sürede tarihi konağı saran yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok itfaiye aracı ile yangın müdahale etti.
4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler, uzun uğraşlar sonucu çevre evlere sıçramadan 4 saatin ardından söndürüldü.
Çalışmalar sırasında olay yerine Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş da geldi.
Afyonkarahisar’da, tarihi konak küle döndü VİDEO
KARANTİNADAKİ 3 AİLE OTELE YERLEŞTİRİLDİ
Yanan tarihi konağın yanı başındaki 3 evde, koronavirüs karantinasında olan aileler, Kaymakam Tortop’un talimatı ile geçici süreliğine Sandıklı Belediyesi’ne ait Hüdai Kaplıcaları’na yerleştirildi.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.