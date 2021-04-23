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- Afyonkarahisar'da TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı
Afyonkarahisar'da TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler incelemenin ardından morga götürüldü.
- DHA
- 23.04.2021 - 09:02
Afyonkarahisar'da TIR ile beton mikserin kafa kafaya çarpışması sonucu araçların şoförleri Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük hayatını kaybetti.
ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
Kaza dün gece saatlerinde Dinar’a bağlı Tatarlı beldesi girişinde meydana geldi. Hakan Pektaş yönetimindeki küspe yüklü TIR ile Hüseyin Yörük yönetimindeki beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların şoförleri Pektaş ve Yörük, yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası iki aracında hurdaya döndüğü görüldü.
CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.