Afyonkarahisar’da tırın çarptığı yaya, metrelerce savruldu Yolun karşıya geçmeye çalışan yayaya tır çarptı. Yayanın metrelerce savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Afyonkarahisar’da dün gece güvenlik kamerası korkunç bir kazayı kaydetti…

Seyir halinde olan G.Ö. idaresindeki 20 NT 707 plakalı tır, Dinar ilçesi Yeni Denizli Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman T.’yi fark edemeyerek çarptı.

Metrelerce savruldu

Çarpmanın etkisi ile Süleyman T., metrelerce ileriye savruldu.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Süleyman T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Talihsiz adam, buradaki müdahalesinin ardından da kent merkezindeki üniversite hastanesine sevk edildi.

Süleyman T.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, tır sürücüsü G.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Durdurmak istedi ancak...

Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde Süleyman T.'nin kollarını kaldırıp tırı durdurmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, tırın çarpmasıyla yayanın ayakkabılarının ikisinin de çıktığı ve metrelerce ileriye savrularak bir süre sürüklendiği anlar yer aldı.