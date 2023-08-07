Afyonkarahisar'da torunu yaşındaki çocuğu bıçakladı Afyonkarahisar’da yaşanan bıçaklı kavgada 65 yaşındaki bakkal, kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak ağır yaraladı.

İHA

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Çobanözü köyünde B.B. (14) isimli çocuk henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bakkal dükkanı işleten S.K.’nın (65) yanına gitti.

Burada ikili arasında çıkan tartışmada S.K., B.B.’yi göğsünden 3 bıçak darbesi ile yaraladı.

65 yaşındaki adam 14 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Ağır yaralanan B.B., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri S.K.’yı olayda kullandığı bıçak ile gözaltına aldı.

'Tartışmada bana küfür etti'

Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, S.K.’nın tartışma esnasında B.B.’nin kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü kavganın da bu yüzden yaşandığını söylediği belirtildi.