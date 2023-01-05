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- Afyonkarahisar'da trafik denetimi: 17 bin lira ceza yazıldı
Afyonkarahisar'da trafik denetimi: 17 bin lira ceza yazıldı
İlçede jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa yaptığı radar uygulamasında, hız sınırına uymayan 10 araç sürücüsüne 17 bin 792 TL idari para cezası uygulandı.
- 05.01.2023 - 15:29
- Güncelleme : 05.01.2023 - 15:54
Trafik magandalarının trafikte tehlike saçmasına geçit verilmiyor.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, birlikte trafikte denetim yaptı.
Radar uygulamasında hız sınırını aştığı belirlenen 10 araç sürücüsüne toplamda 17 bin 792 TL para cezası kesildi.
Denetimler devam edecek
İHA'nın haberine göre, uygulamanın ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.