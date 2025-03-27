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İHA

Denetim Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından sürücülere yönelik drone destekli yapıldı.

Denetim Bolvadin’i, Çay, Emirdağ ve Çobanlar ilçelerine bağlayan karayollarında yapıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan denetimlerde 713 araç kontrol edilerek, 30 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için 29 bin 790 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin Ramazan ayının sonuna kadar ve tatil döneminde de gerçekleştirileceği belirtildi.