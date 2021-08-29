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    Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı

    S.A. idaresindeki otomobil tarım aracına arkadan çarparak, savruldu. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 11:35
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    Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde S.A. idaresindeki 03 KK 103 plakalı otomobil, plakası bulunmayan E.D.'nin kullandığı tarım aracına çarptı.

    E.D'nin kullandığı tarım aracına çarpan otomobil, savruldu. Otomobil yol ortasındaki refüje girerek dururken, tarım aracı ise devrildi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A. ile eşi E.A.’yı ve patpat sürücüsü E.D.’yi Bolvadin ve Afyonkarahisar Devlet Hastaneleri’ne kaldırdı.

    Kazanın ardından patpattaki eşyalar çevreye saçılırken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

    Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı VİDEO

    Afyonkarahisar da trafik kazası: 3 yaralı #1

    Afyonkarahisar da trafik kazası: 3 yaralı #2

    Afyonkarahisar da trafik kazası: 3 yaralı #3

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