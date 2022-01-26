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    Afyonkarahisar'da trafik kazası meydana geldi: 1 ölü 5 yaralı

    Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 22:48
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 22:49
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    Afyonkarahisar'da trafik kazası meydana geldi: 1 ölü 5 yaralı

    Afyonkarahisar Gümüşket Kavşağı’nda, H.U. (30) idaresindeki tır, kent merkezi Çevre Yolu Gümüşkent Kavşağı'nda, Hamza Çifçi (44) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Özlem (36) ve İsmail Çifçi (12), Miyase (53) ve Melike Koyun (27) ile İlayda Hivran (10) yaralandı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Melike Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
    Polis ekipleri, ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır sürücüsü H.U.'yu gözaltına aldı.

    Afyonkarahisar da trafik kazası meydana geldi: 1 ölü 5 yaralı #1

    Afyonkarahisar da trafik kazası meydana geldi: 1 ölü 5 yaralı #2


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