Afyonkarahisar'da traktörle ticari araç çarpıştı

Başmakçı'da, traktör ile ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesindeki karayolunda, bir trafik kazası meydana geldi.

32 FK 456 plakalı gri renkli hafif ticari araç ile 15 NL 913 plakalı turuncu renkli traktör çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 kişi yaralandı

Kazada, hafif ticari aracın sürücü H.Y. ile traktörde yolcu olarak bulunan M.A.K., N.B.K., Z.Ü.K., G.K. yaralandı.

112 sağlık ekiplerince yaralılar Dinar Devlet Hastanesine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.