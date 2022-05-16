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    Afyonkarahisar'da traktörün altında sıkışan genç hayatını kaybetti

    Babasının kontrolünde ilerleyen traktörün arkasında dedesiyle ilerleyen genç, kaza sonucu devrilen traktörün altında sıkıştı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Ahmet kurtarılamadı.
    • 16.05.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 12:40
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    Afyonkarahisar'da traktörün altında sıkışan genç hayatını kaybetti

    Afyonkarahisar'ın Değirmenayvalı bölgesinde 34 yaşındaki Nurullah Ç'nin kullandığı 03 EP 745 plakalı traktör, dönüş yolunda devrildi.

    Sarıbaba civarında devrilen traktörde sürücüyle birlikte bulunan büyükbaba Ahmet Ç. (50) ve aynı ismin verildiği torunu Ahmet Ç. (18) traktörün altında sıkıştı.

    İHA'nın aktarımına göre, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

    3 kişi yaralandı

    Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan baba, büyükbaba ve torunu ambulanslarla üniversite hastanesine kaldırdı.

    Yaralı genç yaşamını yitirdi

    Yaralılardan 18 yaşındaki Ahmet Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Afyonkarahisar da traktörün altında sıkışan genç hayatını kaybetti #1


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